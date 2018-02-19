«Газпром» значительно увеличил транзит газа через Украину

Февральский рост транзита газа наблюдался после того, как в январе прокачки "голубого" топлива упали до 181 млн куб. м в сутки.

Российский газовый монополист «Газпром» с 1 по 17 февраля увеличил транзит природного газа через территорию Украины на 21,7% до 221,3 млн куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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Согласно данным компании, 1 февраля газ через территорию нашей страны транспортировался в объеме 181,9 млн куб. м в сутки, а к 17 февраля этот показатель вырос до 221,3 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года Украина транспортировала в страны Европы рекордное за несколько последних лет количество российского газа - 93 млрд куб. м.

В январе 2018 года транзит «голубого» топлива снизился с 250 до 181 млн куб. м в сутки. Это было связано со снижением потребления газа в ЕС, а также с загрузкой обходного газопропровода OPAL, который проходит по территории Германии и является продолжением проложенной по дну Балтийского моря трубы «Северный поток-1».