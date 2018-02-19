Немецкие депутаты выступили против "Северного потока-2" во избежание "раскола ЕС"

Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине, что "нетрудно понять".

Семеро депутатов немецкого Бундестага и Европарламента, которые представляют Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), партию Зеленых и Свободную демократическую партию (СВДП), выступили против строительства газопровода "Северный поток-2".

В совместной статье, опубликованной в понедельник, 19 февраля, на сайте издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, парламентарии отмечают, что сотрудничество с Россией не должно означать, что "немцы и россияне договариваются о чем-то через головы наших партнеров по ЕС", передает DW.com.

По мнению авторов, политика ЕС в области энергетики и солидарность с партнерами говорят против строительства второй очереди газопровода из России в Германию в обход Украины. Реализация этого проекта, отмечается в статье, приведет к "расколу ЕС и потери доверия".

Читайте такжеЭксперт о "Турецком потоке": цель Путина - лишить Украину статуса транзитного государства

Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине, что "нетрудно понять" учитывая энергетическую безопасность. Они также призвали, чтобы новое правительство Германии заявило о своей позиции по этому вопросу.

Среди авторов статьи, в частности, депутаты Европарламента: член ХДС Эльмар Брок (Elmar Броке), член ХСС Манфред Вебер (Manfred Weber), член партии Зеленых Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) и Надя Гирш (Nadja Hirsch) с СВДП, а также депутаты Бундестага: член ХДС, председатель комитета по иностранным делам Норберт Реттген (Norbert Röttgen), свободный демократ Михаэль Линк (Michael Link) и представитель "зеленых" Оливер Кришер (Oliver Krischer).

Как сообщал УНИАН, на сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист «Газпром» и его партнеры ведут строительство «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита.