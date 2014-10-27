Украина сократила запасы газа в хранилищах на 1%

Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 18 по 25 октября сократились на 1% - до 16,586 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начала отбор газа из подземных газохранилищ и к 24 октября довел его до уровня 23-25 млн куб. м в сутки.

Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Читайте такжеНовый газопровод из Польши в Украину построят не раньше 2017 года - «Нафтогаз»Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.