Эксперт назвал объем транзита, при котором украинская ГТС останется прибыльной

50 миллиардов кубометров в год - это минимум, который позволит сделать транзитный бизнес прибыльным и окупить расходы на поддержание ГТС.

Украинское правительство должно выставить компании, которая претендует стать партнером госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" по управлению украинской газотранспортной системой, требование о сохранении после 2019 года транзита газа из России в Европейский Союз на уровне минимум 50 миллиардов кубометров в год.

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Такое мнение во время круглого стола высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Украинское правительство при создании консорциума (по управлению ГТС – УНИАН) и отборе партнера для участия в этом консорциуме должно ставить условие – сохранение транзита на уровне минимум 50 миллиардов кубических метров в год", - сказал он.

По словам эксперта, объем транзита газа в размере 50 миллиардов кубометров в год, начиная с 2020 года (первого года после окончания периода действующего контракта), - это минимум, который позволит сделать транзитный бизнес прибыльным и окупить расходы на поддержание ГТС Украины.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году, сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В рамках реформы госхолдинга "Нафтогаз Украины" в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины".

В "Нафтогазе" заявляли, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

В конце февраля президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.