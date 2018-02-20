Четвертый блок Трипольской ТЭС переведен с антрацита на газовый уголь

Трипольская ТЭС ранее полностью работала на угле антрацитовой группы.

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний - государственная "Центрэнерго" - завершила перевод четвертого энергоблока Трипольской теплоэлектростанции с дефицитного угля антрацитовой группы на газовую марку угля, который добывается на подконтрольной Украине территории, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, после успешного подключения блока к сети объединенной энергосистемы Украины начат этап пусконаладочных работ для подготовки основного и вспомогательного оборудования к комплексному испытанию.

"Таким образом, перевод блока на Трипольской ТЭС является первым примером гибридных станций (энергоблоков 300 МВт), которые параллельно сжигают различные виды угля, что является крайне важным проектом для повышения энергонезависимости и энергобезопасности не только ТЭС, но и всей объединенной энергосистемы Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". В частности, госкомпания "Центрэнерго" переоборудовала второй и пятый блоки Змиевской ТЭС.

Поскольку показатели добычи не успевают за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения данной проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.

По словам профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона, Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом почти вдвое сократила потребление дефицитного угля антрацитовой группы, использовав для работы теплоэлектростанций 4,8 миллиона тонн топлива.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций "Центрэнерго" принадлежит государству.

Трипольская ТЭС ранее полностью работала на угле антрацитовой группы. В 2016 году станция сожгла 1,4 миллиона тонн топлива.