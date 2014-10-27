Иран планирует значительно увеличить добычу нефти

14:56, 27 октября 2014
Энергетика
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Иран планирует в ближайшее время увеличить добычу нефти до 4,3 млн баррелей в сутки. 

Суточная добыча нефти в стране в сентябре составляла 2,675 млн баррелей / uk.wikipedia.org

Об этом заявил заместитель министра нефти ИРИ Мансур Моаззами, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ИРНА.

Согласно данным ОПЕК, суточная добыча нефти в Иране в сентябре составляла 2,675 млн баррелей.

При этом Иран планирует нарастить мощности по переработке нефти с нынешних 1,8 млн баррелей в сутки до 3 млн баррелей. По расчетам иранских специалистов, разведанных запасов нефти Ирану хватит на 60 лет.

Иран рассматривает различные сценарии реагирования на нестабильность нефтяных цен, отметил он. В настоящее время мировой рынок нефти подвержен влиянию политических и экономических факторов, приводящих к снижению цен - это ситуация в Саудовской Аравии, России, увеличение поставок нефти, повышение стратегических запасов углеводородов.

"Мы управляли страной и при цене в $5 за баррель, и при цене в $140 за баррель, у нас с этим не было проблем", - сказал замминистра. По его словам, при подготовке бюджета на будущий год правительство не рассчитывало на ценовой диапазон в $90-100 за баррель, а придерживалось более реалистичного подхода, чтобы избежать возможных проблем. До сих пор Иран не сталкивался с бюджетным дефицитом.

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Вместе с тем, эксперты Иранской национальной нефтяной компании прогнозирует цену на нефть в 2015 году в $70 за баррель. "Именно эта цена должна быть заложена в основу бюджета страны на следующий год", - говорится в докладе экспертов. ИРНА также отмечает, что прежний ориентир в $100 за баррель, якобы принятый ранее в качестве базового, экспертами даже не рассматривался.

Заместитель генерального директора ИННК по экспорту Мохсен Гамсари сообщил в интервью ИРНА, что "в ближайший месяц роста цены на нефть не предвидится и никто на рынке этого не ожидает". "Более того, - подчеркнул он, - наши эксперты предполагают, что и в следующие месяцы вряд ли стоит ожидать заметного роста цены на сырую нефть. Скорее всего, она останется на том же уровне, не говоря уже о том, что не стоит всерьез ожидать возвращения прежних высоких цен".

"Цена на нефть свыше $100 за баррель,- считает Мохсен Гамсари, - была вызвана искусственно и за счет политического влияния". По его словам, "с июля месяца текущего года, как только была устранена политическая поддержка рынка, начался процесс падения цены на нефть." 

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