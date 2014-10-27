Швейцарский банк предрек «Газпрому» трехлетнее падение прибыли

Газовая монополия закончила 2013 год с прибылью в размере $35,8 млрд. В 2014 году показатель составит $33,2 млрд, в 2015-м – $25,8 млрд, 2016-м – $23,3 млрд. Величина чистой прибыли на одну акцию снизится с $3,12 в 2013 году до $2,04 три года спустя.

Выручка компании, по прогнозам CS, снизится с $165 млрд в 2013 году до $132 млрд в 2016-м, что на 20% меньше прошлогоднего уровня, сообщает Slon.ru.

В ближайшие годы будет происходить диверсификация поставок газа в Европу, в процессе которой доля «Газпрома» будет сокращаться. Это вынудит газовую монополию снижать цены для потребителей, полагают авторы обзора. В качестве примеров диверсификации авторы упоминают запуск терминала сжиженного природного газа (СПГ) в литовском портовом городе Клайпеда и СПГ-терминала в Польше в 2015 году, начало поставок СПГ из Австралии и США, начиная с 2016 года, а также увеличение поставок из Прикаспия к 2020 году.

Поставки в Украину также будут ниже, чем в прошлые годы, по политическим причинам. Кроме того, европейские регуляторы оказывают на российскую компанию давление после принятия Третьего энергетического пакета, который требует от компаний разделения бизнеса по продаже и транспортировке газа. Из-за этого, в частности, приостановилась реализация проекта газопровода «Южный поток».

У «Газпрома» есть возможность улучшить свое положение, однако это, по мнению аналитиков CS, потребует либо возобновления роста рынков сбыта российского газа, либо реструктуризации компании правительством РФ. И то, и другое авторы считают маловероятным, а следовательно, они не ожидают роста котировок компании в ближайшем будущем.

В понедельник, 27 октября, стало известно о том, что власти Евросоюза не поддержали продление газопровода «Северный поток», по которому топливо поставляется в Европу в обход Украины, до Великобритании.

В первом полугодии 2014 года прибыль от продаж газовой монополии упала на 25%.