На украинских ТЭС увеличились запасы угля

Запасы угля на ТЭС за неделю увеличились на 4,9% - до 1,5 млн тонн. Запасы антрацитового угля увеличились на 0,9% - до 618,7 тыс. тонн.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 14 по 20 февраля текущего года увеличились на 4,9% – до 1,507 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы антрацитового угля увеличились на 0,9% - до 618,7 тыс. тонн с 613,5 тыс. тонн.

Запасы угля газовой марки увеличились на 8% – до 888,4 тыс. тонн с 823 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.