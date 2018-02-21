Анкара пока не дает разрешения "Газпрому" на наземную часть «Турецкого потока» - Reuters

Это не дает возможности продвинуться в дальнейших переговорах о продолжении второй нитки в Европу.

Российский газовым монополист «Газпром» пока так и не получил разрешение на строительство наземной части второй нитки трубопровода «Турецкий поток» от властей Турции, что затягивает вопрос выбора маршрута для поставки газа в Европу.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Анкара в январе дала добро «Газпрому» - монопольному экспортёру российского газа по трубопроводам, начать укладывать две подводные нитки.

Но разрешения Турции на наземную часть пока нет, и это не дает возможности продвинуться в дальнейших переговорах о продолжении второй нитки в Европу, от ее вариантов будет зависеть длина и стоимость маршрута, сказал один из источников.

В том числе, идет торг о скидке на газ для турецкого Botas, и «Газпрому» придется уступить, если он хочет строить трубопровод по территории Турции, сказал второй источник.

Источник в турецкой энергетической отрасли сказал, что Botas и «Газпром» еще не создали совместное предприятие для строительства второй ветки, которое должно запросить разрешение.

Проект трубопровода по дну Черного моря и до границы с европейскими странами возобновлён осенью 2016 года и предполагает строительство двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Первая предназначена для турецких потребителей, вторая - для европейцев, что позволит «Газпрому» сократить транзит через Украину. Запуск трубопровода намечен на декабрь 2019 года.

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Согласно тексту межправсоглашения, «Газпром» имеет право отменить строительство второй нитки, запуск которого требует подписания отдельного протокола, с компенсацией затрат турецкой стороне.

В январе «Газпром» получил разрешение от турецких властей на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. На этой неделе оператор проекта сообщил, что по двум ниткам уложено 884 километра или почти половина морского участка газопровода.

В феврале «Газпром» сообщил, что проект подорожал до 7 миллиардов евро, до этого компания оценивала его стоимость в $6 миллиардов.

«Газпром» обсуждает поставки газа по «Турецкому потоку» с Болгарией, Грецией и Италией.

Для поставок газа в Европу «Газпром» рассматривал использование газопроводов Poseidon и TAP (Трансадриатический газопровод), как продолжение трубопровода «Турецкий поток».

Сейчас «Газпром» поставляет газ в Турцию, являющуюся вторым по величине покупателем российского газа после Германии, по трубопроводу «Голубой поток» мощностью 16 миллиардов кубометров в год.