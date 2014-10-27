«Укртрансгаз» за 9 месяцев получил 795 млн гривень убытка

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в январе-сентябре 2014 года получила чистый убыток 795,147 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года закончила с чистой прибылью 199,848 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход «Укртрансгаза» за 9 месяцев 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 10,384 млрд грн с 11,632 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период текущего года увеличилась по сравнению с январем-сентябрем прошлого года до 1,465 млрд грн с 0,669 млрд грн.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в 2013 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 2,8 раза - до 1,254 млрд грн с 0,453 млрд грн.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».