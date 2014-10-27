Цена нефти WTI упала значительно ниже $80 впервые за два года

Цена барреля нефти WTI в понедельник упала значительно ниже $80 впервые за два года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. Поводом стало снижение Goldman Sachs прогноза цены нефти на II квартал 2015 г. — теперь банк считает, что она будет на уровне $80.

На этой новости котировки нефти WTI упали на 1,6% до $79,69. Котировки уже падали ниже $80 16 октября, но тогда они быстро вернулись на уровень $83. Котировки нефти Brent в понедельник также заметно снизились: на $1,36 до $84,77 за баррель.

Аналитик Goldman Sachs Джефф Керри написал в прогнозе, что движущей силой рынка в настоящее время является избыток предложения из-за сланцевой революции в США. «В настоящее время можно с уверенностью сказать, что структурная перестройка завершена и что рост производства в США должен замедлиться», — говорится в документе.

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Увеличение объемов нефтедобычи за пределами США, в том числе в Бразилии и в Азербайджане, также приведет к избытку нефти на рынке в 2015 г., считают аналитики. Прогноз средней стоимости Brent на I квартал 2015 г. понижен Goldman Sachs до $85 за баррель с $100 за баррель, прогноз по WTI — до $75 с $90 за баррель.