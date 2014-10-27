Венгрия хочет начать строительство Южного потока через полгода

Одна из стран-участниц проекта Южный поток - Венгрия может закончить строительство трубопровода в обход Украины к 2017 году, начав его реализацию в течение шести месяцев, сказал глава основного венгерского акционера проекта газете Napi Gazdasag, сообщает Рейтер.

"Мы могли бы начать работы в течение шести месяцев от сегодняшней даты, но хотели бы завершить венгерский участок к 2017 году", - сказал Чаба Байи, глава энергетической группы MVM, которая владеет половиной венгерского участка Южного потока.

Венгрия хотела бы ускорить проект, но некоторые страны ЕС выступают против него. Помимо Южного потока Венгрия поддерживает и другие российские проекты, включая сделку с газовыми хранилищами и строительство двух больших реакторов на атомной электростанции Paks в центральной Венгрии.

Байи сказал, что сделка с газовыми хранилищами объемом в 700 миллионов кубометров стала новым этапом сотрудничества между РФ и Венгрией.

Венгрия - не единственная в ЕС страна, которая благоволит Южному потоку. Весной Австрия спасла трубопроводный проект "Газпрома", договорившись о его строительстве на своей территории в обмен на возможность доставлять собственный газ, добываемый в Черном море.

Напомним, на прошлой неделе одна из стран-участниц Южного потока - Словакия предложила остановить его реализацию, чтобы не навредить Украине, которая стоит на грани экономического коллапса, а в начале июня Болгария остановила работу над строительством газопровода до получения разрешения Европейской комиссии. Между тем "Газпром" не ждет переноса сроков запуска трубы и собирается подать первый газ к концу 2015 года.

С введением санкций в отношении РФ Болгария аннулировала контракт на строительство болгарского участка Южного потока с консорциумом во главе с российским Стройтрансгазом. Эта компания принадлежит опальному на Западе Геннадию Тимченко, внесенному США в список приближенных президента Путина, против которых введены санкции.

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Болгария, беднейший участник ЕС, почти полностью зависит от российского газа и в то же время нуждается в финансовой помощи Запада, которая заморожена. Европа же хочет снизить зависимость от топлива из РФ тем больше, чем сильнее осложняются ее отношения с Россией после революции в Украине.

Южный поток - проект "Газпрома" стоимостью несколько десятков миллиардов долларов - задуман как выход на юг Европы в обход Украины, ценовые споры с которой уже останавливали прокачку российского газа в ЕС.