«Надра Украины» за 9 месяцев получила 6 млн гривень убытка
Чистый доход компании снизился на 37,6% - до 99,6 млн грн
Национальная акционерная компания «Надра Украины» в январе-сентябре текущего года получила 6 млн грн чистого убытка против 637 тыс. грн чистой прибыли за аналогичный период 2013 года.
Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно финансовому отчету, составленному по международным стандартам финансовой отчетности, за 9 месяцев текущего года чистый доход компании снизился на 37,6% - до 99,6 млн грн.
При этом валовая прибыль компании увеличилась в 1,8 раза - до 34,6 млн грн, а операционные убытки снизились на 34,6% - до 6,8 млн грн.
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Как сообщал УНИАН, «Надра Украины» в апреле-августе текущего года направила 4,5 млн грн финансовой помощи своим дочерним предприятиям для покрытия долгов.
Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.
В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.