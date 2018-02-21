Поляк Станчак приступил к работе на должности вице-президента "Укртрансгаза"

В конце сентября 2017 года Служба безопасности Украины заблокировала назначение Станчака на должность главы правления "Укртрансгаза", поясняя свое решение ограничениями доступа иностранцев к документам, которые содержат государственную тайну.

Поляк Павел Юзеф Станчак приступил к исполнению обязанностей вице-президента компании "Укртрансгаз", оператора газотранспортной системы Украины, сообщила пресс-служба компании.

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"Павел Юзеф Станчак избран членом правления, вице-президентом "Укртрансгаза" сроком на один год в соответствии с решением акционера №142 от 6 ноября 2017 года. С ним уже подписан контракт, и с прошлой недели он приступил к исполнению обязанностей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в зоне ответственности Станчака находится: формирование и реализация долгосрочных и краткосрочных планов развития "Укртрансгаза", представление компании в отношениях с органами государственной власти и другими правительственными структурами.

Также Станчак отвечает за формирование и реализацию единой производственно-технологической, финансово-экономической, правовой, инвестиционной, научно-технической, социальной, кадровой, информационно-презентационной, антикоррупционной политики компании. Кроме того, на него возложены обязанности по развитию международных отношений, интеграции "Укртрансгаза" в европейское энергетическое пространство, поиск международных партнеров, координация подготовки проектов внешнеэкономических соглашений по транзиту и хранению природного газа, организация и контроль за их выполнением, оформление соответствующих лицензий и другие функциональные обязанности.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2017 года национальный госхолдинг "Нафтогаз Украины" утвердил назначение на пост президента "Укртрансгаза" технического директора, члена правления польской компании PGNiG Technologie S.A. Павла Юзефа Станчака.

20 сентября прошлого года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Служба безопасности Украины заблокировала назначение Станчака на должность главы правления "Укртрансгаза". Это было обусловлено ограничениями доступа иностранцев к документам, которые содержат государственную тайну. Коболев тогда отмечал важность опыта Станчака в процессе отделения деятельности по транспортировке газа из общей структуры "Нафтогаза".

После этого "Нафтогаз" перевел Станчака с должности президента "Укртрансгаза" на пост вице-президента этой компании.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".