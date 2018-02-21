Украина импортировала ядерного топлива на полмиллиарда долларов: доля России - 69%

Доля поставок из России в прошлом году составила 69,2%.

Украина в 2017 году импортировала тепловыделяющих сборок, которые являются топливом для работы атомных электростанций, на общую сумму 533 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в прошлом году было закуплено из России ядерного топлива на сумму 368,9 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 69,2%), а из Швеции – 164,5 миллиона долларов (30,8%).

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. В 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании "ТВЭЛ".

В конце декабря 2017 года министр энергетики Украины Игорь Насалик заявлял, что в 2018 году Украина сократит долю импорта из России ядерного топлива с 60% до 45%.

В феврале этого года в Госатомрегулирования заявили об отсутствии замечаний к работе топлива производства Westinghouse.