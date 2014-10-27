«Укртрансгаз» оценил свои убытки от военных действий на Донбассе в 40 млн гривень

Госкомпания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, оценивает свои убытки от военных действий в Донецкой и Луганской областях в 40 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, вследствие боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей компания частично потеряла контроль над активами, находящимися на данной территории, в том числе в результате их физического уничтожения.

«Стоимость активов по состоянию на 30 сентября 2014 года, над которыми потерян контроль, составляет примерно 40 млн грн», - говорится в отчете компании.

Кроме того, в июне 2014 года на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в результате несанкционированного вмешательства в газотранспортную систему произошел мощный взрыв.

«Виновные лица не установлены. На ликвидацию последствий от взрыва компания понесла убытки на сумму 31,345 млн грн», - отмечается в документе.

Также «Укртрансгаз» объяснил свои убытки за январь-сентябрь 2014 года в размере 795 млн грн тем, что с начала года украинская гривня обесценилась по отношению к основным иностранным валютам примерно на 62%, а Национальный банк Украины ввел определенные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском рынке. «Международные рейтинговые агентства снизили суверенные кредитные рейтинги Украины до уровня «ССС». Сочетание вышеуказанных событий привело к ухудшению ликвидности, повышению условий кредитования», - подчеркивается в отчете компании.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в январе-сентябре 2014 года получил чистый убыток 795,147 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года закончила с чистой прибылью 199,848 млн грн.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».