Первые партии южноафриканского угля направятся на ТЭС 2 ноября

Первые партии угля из Южно-Африканской Республики, который прибыл в Ильичевский порт 23 октября, планируется направить на две теплоэлектростанции госкомпании «Центрэнерго» 2 ноября, говорится в сообщении госкомпании осуществляющей импорт южноафриканского угля – «Укринтрэнерго».

Согласно сообщению, из-за погодных условий были внесены изменения в график разгрузки первого судна с углем в объеме 84,2 тыс. тонн, которое планируется полностью разгрузить до 31 октября. Ранее завершить отгрузку угля с судна планировалось до 28-29 октября.

«Ориентировочно с 2 ноября предполагается отправление первых железнодорожных партий груза (до 55 вагонов в сутки) до Змиевской и Трипольской ТЭС "Центрэнерго"», - сообщает «Укринтерэнерго».

Также сообщается, что ожидаемая дата прибытия из ЮАР второго судна MBA Future с углем объемом почти 79 тыс. тонн в порт «TИC-терминал» (Одесская обл.) - 30 октября, третьего судна Bottiglieri Challenger с углем объемом около 85 тыс. тонн в Ильичевский порт - 8 ноября.

Как сообщал УНИАН, Ильичевский морской торговый порт (Одесская обл.) 23 октября в 9:00 принял первое судно, загруженное энергетическим углем из Южно-Африканской Республики в объеме 84,2 тыс. тонн.

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует весь объем угля из ЮАР в размере 1 млн тонн отгрузить государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». Первая партия угля в объеме 250 тыс. тонн разбита на поставки тремя судами.

По словам главы Минэнергоугля Юрия Продана, цена южноафриканского угля с доставкой в украинские порты составляет 86 долл. за тонну и формируется на торговых биржах, что является наиболее прозрачным путем определения цены.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Государственное предприятие «Укринтерэнерго выступает покупателем африканского угля от Украины.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.