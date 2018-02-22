В мире дешевеет нефть

«Черное золото» дешевеет, игнорируя снижение недельных запасов в США.

Цены на нефть снижаются утром в четверг при укреплении доллара и невзирая на снижение недельных запасов сырья в США.

Читайте такжеСаудовская Аравия решила сократить нефтедобычу

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,64 процента до $65,00 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,13 за баррель, что на 0,89 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Как говорят трейдеры, снижение нефтяных котировок стало следствием дальнейшего укрепления американской валюты.

Доллар в четверг вырос до недельного максимума к корзине основных валют-соперников после публикации протокола январского заседания Федрезерва.

Утром индекс доллара поднялся на 0,10 процента до 90,090 пункта.

Укрепление доллара перебило статистику Американского института нефти (API), который сообщил о сокращении недельных запасов нефти в США.

По данным API, запасы нефти уменьшились на 907.000 баррелей до 420,3 миллиона за неделю к 16 февраля, хотя аналитики предсказывали рост на 1,8 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации, выходящая сегодня вечером.