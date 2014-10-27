В Бундестаге заверили, что Европа поможет Украине заплатить за российский газ

Депутат Бундестага от проправительствоенной партии ХДС/ХСС Карл-Георг Вельманн уверен, что Европа поможет Украине финансово решить газовый спор с Россией, сообщает ТСН.

Отмечается, что на последних газовых переговорах между Украиной и Россией при посредничестве Еврокомиссии определили «зимнюю» цену для Украины – 385 долларов за тысячу кубометров. До нового года Украина хочет закупить до 4 млрд кубометров газа и для этого запросила у Еврокомиссии финансовую помощь в размере 2 млрд евро.

Читайте такжеЕС может одолжить Украине 790 млн евро для оплаты российского газа - WSJ

Депутат не сомневается, что деньги будут, возможно, и из другого источника. Посредником между компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром» могут стать европейские компании. Такое предложение делала Еврокомиссия, однако Россия его отклоняла.

«Самое важное сейчас - сформировать стабильное правительство и стабильное парламентское большинство. Украина должна начать широкие и отчасти болезненные реформы, чтобы реализовать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Украина имеет европейскую перспективу, однако перед Украиной стоят большие задачи, которые ей нужно выполнить. Мы будем помогать также финансово. Это касается и энергетических вопросов сейчас, и следующей зимой», - сказал Вельманн.

Читайте такжеГлава Минэнерго РФ не верит, что у Яценюка есть деньги на предоплату газа

Также федеральный канцлер Австрии Вернер Файман заявлял, что Австрия может профинансировать поставки газа из России в Украину.