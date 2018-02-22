Правительство начало консультации с потенциальными партнерами по управлению ГТС

12:12, 22 февраля 2018
Энергетика
320 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеУкраина за год импортировала почти 14 миллиарда кубов газа из 10 стран Европы

«Начали консультации с первыми семью международными компаниями, которые проявили интерес к совместному управлению газотранспортной системой Украины», - написал он.

По словам Кистиона, такие консультации с теми, кто «выразил готовность подставить плечо», правительство будет проводить в течение двух дней.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Для сохранения транзита после 2019 года, в госхолдинге «Нафтогаз Украины» и правительстве предложили провести выделение ГТС в новое самостоятельное юрлицо и привлечь к ее управлению европейского партнера. 

В конце февраля 2018 года президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #реформирование ГТС#ГТС Украины