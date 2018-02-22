Правительство начало консультации с потенциальными партнерами по управлению ГТС

По словам вице-премьер-министра, консультации с теми, кто «выразил готовность подставить плечо», продлятся два дня.

Правительство начало консультации с компаниями, которые являются потенциальными партнерами по управлению украинской газотранспортной системой, сообщил на своей странице в соцсети Facebook профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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«Начали консультации с первыми семью международными компаниями, которые проявили интерес к совместному управлению газотранспортной системой Украины», - написал он.

По словам Кистиона, такие консультации с теми, кто «выразил готовность подставить плечо», правительство будет проводить в течение двух дней.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Для сохранения транзита после 2019 года, в госхолдинге «Нафтогаз Украины» и правительстве предложили провести выделение ГТС в новое самостоятельное юрлицо и привлечь к ее управлению европейского партнера.

В конце февраля 2018 года президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.