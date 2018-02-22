Дискуссия с МВФ по поводу увеличения тарифов на газ "находится в горячей стадии" - Парубий

Председатель парламента прогнозирует, что решение будет приниматься ориентировочно в мае.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что дискуссия с Международным валютным фондом по поводу увеличения тарифов на газ "находится в горячей стадии».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Парубий отметил, что среди требований МВФ есть много рекомендаций для Украины, в том числе и об увеличении тарифов на газ и приватизации. "Но самое главное - это антикоррупционный суд", - подчеркнул он.

Также председатель ВР отметил, что во время встречи с представителями МВФ говорил о том, чтобы увеличение тарифов проходило поэтапно. "Но эта дискуссия еще находится в горячей стадии - решение будет приниматься ориентировочно в мае", - предположил он.

"Поэтому я убежден, что было бы правильным, чтобы мы до мая приняли закон об антикоррупционном суде - показали политическую волю украинского государства и украинской власти к изменениям, и нам тогда будет намного легче вести дискуссию в том числе и по вопросу тарифов", - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, группа ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда 12-16 февраля провела технические консультации с властями.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортными паритетами, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы заканчивается в марте 2019 года.