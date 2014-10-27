В Литву прибыл первый танкер со сжиженным газом - СМИ

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

”Индепенденс” - громадное, размером в три футбольных поля, судно норвежской компании Hoegh LNG - вошло в акваторию Клайпедского морского порта. Торжественная встреча плавучей платформы прошла с участием главы государства и высокопоставленных гостей из Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Норвегии.

”Литва снова может гордиться своей решимостью, смелостью и политической волей. Терминал сжиженного газа - это важный стратегический проект и победа всего государства. Это и энергетическая независимость, и политическая свобода. Больше никто не сможет диктовать нам цены на газ, покупать у нас политическую волю или подкупать наших политиков”, - заявила литовский президент на церемонии открытия терминала в Клайпеде.

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По ее словам, ”один сосед был особенно заинтересован в том, чтобы остановить этот проект”. Весь природный газ Литва до сих пор закупала у России.

”Сегодня исторический день для Литвы. Я рад, что мы первыми в Европе построили терминал сжиженного газа за столь короткое время - полтора года”, - сказал премьер-министр Альгирдас Буткявичюс.

Открытие терминала из Брюсселя приветствовал вице-председатель Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер: ”Сегодняшнее событие - важный шаг Литвы, необходимый для гарантирования конкурентных цен на газ и обеспечения безопасности поставок газа в Литву и другие страны Балтии. Сегодня для решения этих проблем нужно было предпринимать быстрые действия, и Литва продемонстрировала, как этого достичь”, - заявил он.