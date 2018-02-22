Иск "Укрнафты". Суд назначил дебаты по фирме из окружения Порошенко на 28 февраля

"Укрнафта" оспаривает право на разработку крупного нефтегазового месторождения, которое без конкурса и по заниженной цене получила компания из окружения Порошенко.

Киевский апелляционный административный суд перенес на 28 февраля рассмотрение иска крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" к Государственной службе геологии и недр и малоизвестной компании из окружения президента Порошенко "Аркона Газ-Энергия", которая вне конкурса и за небольшую плату получила право на разработку крупного нефтегазового месторождения на Полтавщине.

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Такое решение принял судья Киевского апелляционного админсуда Евгений Чаку от 21 февраля .

"Есть время участникам процесса подготовится к дебатам. Им будет предоставлена неделя времени. Объявляется перерыв до 28 февраля", - зачитал решение суда главный судья Евгений Чаку.

В ходе заседания представитель "Укрнафты" Вячеслав Бунечко напомнил, что осенью прошлого года компания обратилась в Окружной административный суд Киева с требованием отменить два разрешения Госгеонедр, датированные от 15 и 18 мая 2017 года, предоставляющие право компании "Аркона Газ-Энергия" в течении 20 лет заниматься разработкой и добычей нефти и газа в крупнейшем месторождении Полтавской области - Свистунковско-Черноволуцком.

Однако Окружной админсуд Киева даже не стал рассматривать иск "Укрнафты" по существу.

В связи с этим адвокат Бунечко призвал суд отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Одновременно представитель "Укрнафты" предоставил Киевскому апелляционному административному суду материалы расследования журналистов "Радио "Свобода", в которых раскрыта непосредственная связь учредителей компании "Аркона Газ-Энергия" с членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким.

По мнению юристов "Укрнафты", есть все основания считать наличие опосредственного административного влияния на судей во время рассмотрения дела в Окружном админсуде Киева.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2017 года "Укрнафта" обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Госгеонедрам и "Аркона Газ-Энергия". Компания считает, что спецразрешение на Свистунковско-Черноволуцкое месторождение было передано частной компании с нарушениями законодательства.

В "Укрнафте" заявили, что "Аркона Газ-Энергия" выплатила сбор за выдачу разрешения в размере 3,8 млн грн, в то время как его реальная стоимость составляет до 110 млн грн.

В связи с нанесением государству многомиллионного ущерба "Укрнафта" ранее уже отправила материалы дела в СБУ и Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел против руководства Госгеонедр.

20 февраля журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, согласно которого, учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением президента Петра Порошенко. Также расследование показало связь собственников частной компании с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента Петра Порошенко.