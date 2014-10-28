Обвал на рынке нефти не прекращается

На мировых торгах во вторник, 28 октября, цены на нефть продолжают снижаться на фоне увеличения добычи странами ОПЕК, передает ПРАЙМ.

Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже опустилась на 1% — до 85,28 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,53% — до 80,58 доллара за баррель.

Читайте такжеРоссия из-за санкций и дешевой нефти может сократить расходы бюджета на 10%Увеличение добычи в странах ОПЕК продолжает оказывать давление на мировые цены на нефть. По заявлениям директора по международным связям иранской национальной нефтяной компании NIOC Мохсена Камсари, ОПЕК, скорее всего, решит не сокращать производственный план на заседании, которое состоится 27 ноября в Вене.

Как отмечают эксперты, рынок остается перенасыщенным, поскольку спрос продолжает быть довольно слабым, таким образом, цены находятся под понижающим давлением, рынок ждет реакции ОПЕК.

Читайте такжеСланцевые проекты США останутся безубыточными даже при цене барреля нефти $57Кроме того, в понедельник Goldman Sachs сообщила об изменении прогноза для первой половины 2015 года, предсказав снижение цен на нефть в среднесрочной перспективе. Стоимость нефти марки Brent будет находиться у отметки 85 долларов за баррель в течение двух первых кварталов 2015 года, ранее прогноз составлял 100 долларов. Прогноз для WTI составляет 75 долларов за баррель в первом полугодии против прогнозируемых ранее 90 долларов.