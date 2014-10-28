В Казахстане - острый дефицит бензина, заправить машину можно на единичных АЗС
В Алматы большинство станций отпускают топливо только по талонам.
В Казахстане растет дефицит бензина. Яркий пример - ситуация в Алматы, где большинство автозаправочных станций отпускают топливо только по талонам, передает сайт телеканала "Астана".
Самый популярный среди автомобилистов 92-й бензин можно купить только на единичных АЗС. Бесперебойно топливом торгуют только компании «КазМуйнаГаз» и Sinoоil. Однако чтобы приобрести топливо владельцам автомобилей приходится отстаивать огромные очереди.
Читайте такжеВ России из-за острого дефицита бензина обязали "Газпром" докупить его за границейВпрочем, 95-й бензин, средняя цена за литр которого примерно 155 тенге, по-прежнему в свободной продаже. Но из-за дороговизны топливо этой марки большим спросом не пользуется.