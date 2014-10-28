В Казахстане - острый дефицит бензина, заправить машину можно на единичных АЗС

В Казахстане растет дефицит бензина. Яркий пример - ситуация в Алматы, где боль­шин­ство ав­то­за­пра­воч­ных стан­ций от­пус­ка­ют топ­ли­во толь­ко по та­ло­нам, передает сайт телеканала "Астана".

Са­мый по­пу­ляр­ный сре­ди ав­то­мо­би­ли­стов 92-й бен­зин мож­но ку­пить толь­ко на еди­нич­ных АЗС. Бес­пе­ре­бой­но топливом тор­гу­ют толь­ко ком­па­нии «Каз­Муй­на­Газ» и Sinoоil. Од­на­ко что­бы при­об­ре­сти топ­ли­во вла­дель­цам ав­то­мо­би­лей при­хо­дит­ся от­ста­и­вать огром­ные оче­ре­ди.

Читайте такжеВ России из-за острого дефицита бензина обязали "Газпром" докупить его за границейВпро­чем, 95-й бен­зин, сред­няя це­на за литр ко­то­ро­го при­мер­но 155 тен­ге, по-преж­не­му в сво­бод­ной про­да­же. Но из-за до­ро­го­виз­ны топ­ли­во этой мар­ки боль­шим спро­сом не поль­зу­ет­ся.