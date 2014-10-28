Компании Ахметова возьмут в долг более миллиарда гривень, чтобы рассчитаться за электричество

Об этом говорится в сообщениях компаний на сайте «Государственные закупки».

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Согласно сообщениям, «Западэнерго» и «Востокэнерго» планируют привлечь по 320 млн грн кредита, а «Днепроэнерго» - 2 кредита также по 320 млн грн.

В тендерной документации «Днепроэнерго» указывается, что заем планируется привлечь для пополнения оборотных средств и расчетов с госпредприятием «Энергорынок». Цели привлечения кредитов других компаний не приводятся.

Конечный срок подачи заявлений для участия в тендере «Западэнерго» и «Востокэнерго» 20 ноября, а «Днепроэнерго» - 20 и 21 ноября текущего года.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября «ДТЭК Днепроэнерго» заключило договор с государственным «Ощадбанком» на привлечение 500 млн грн кредитных средств сроком на 1 год.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

«ДТЭК Днепроэнерго» - один из ведущих производителей электроэнергии и тепла в Украине. В составе компании находятся три ТЭС в Запорожской и Днепропетровской областях с установленной мощностью – 8 185 МВт. Доля ДТЭК в уставном капитале компании составляет 72,9%.

«ДТЭК Западэнерго» имеет в своем составе три ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Установленная мощность электростанций компании – 4 707 МВт. Доля ДТЭК совместно с аффилированными компаниями в уставном капитале составляет 70,91%.

«ДТЭК Востокэнерго» - состоит из трех ТЭС в Донецкой и Луганской областях, установленная мощность которых составляет – 4 157 МВт.

Ранее УНИАН сообщал, что Ахметов вылетел из сотни самых богатых людей мира.