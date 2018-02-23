«Газпром» перестал выставлять счета «Нафтогазу» за поставки газа на оккупированный Донбасс - СМИ

12:47, 23 февраля 2018
Энергетика
252 0
«Газпром» признал поставки газа в АТО безоплатными / фото УНИАН

Читайте также«Газпром» значительно увеличил транзит газа через Украину

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, "Газпром" прекратил выставлять соответствующие накладные "Нафтогазу" с начала года.

"Счета не выставляли ни за январь (2018 г. – ред.), ни за весь 2017-й" - сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем "Газпрома" "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» заявил, что в 2017 году поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж, который рассматривал взаимный спор "Газпрома" и "Нафтогаза", указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до прекращения оккупации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Газпром#Стокгольмский арбитраж#поставки газа на Донбасс