«Газпром» перестал выставлять счета «Нафтогазу» за поставки газа на оккупированный Донбасс - СМИ

Причина изменения позиции российского монополиста может быть связана с прошлогодним проигрышем "Газпрома" "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Российский газовый монополист "Газпром" отказался от идеи взыскания с НАК "Нафтогаз Украины" оплаты газа, поставленного на оккупированную территорию Донбасса.

Читайте также«Газпром» значительно увеличил транзит газа через Украину

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, "Газпром" прекратил выставлять соответствующие накладные "Нафтогазу" с начала года.

"Счета не выставляли ни за январь (2018 г. – ред.), ни за весь 2017-й" - сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем "Газпрома" "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» заявил, что в 2017 году поставил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 2,427 миллиарда кубометров природного газа.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж, который рассматривал взаимный спор "Газпрома" и "Нафтогаза", указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до прекращения оккупации.