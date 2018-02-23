Коболев прокомментировал переговоры с "Газпромом" о покупке газа: пока что прогресса нет, но он будет

Ранее глава "Нафтогаза" заявлял, что цена будущих закупок газа у российского монополиста, согласно решению Стокгольмского арбитража, будет «привлекательной».

Прогресса в переговорах между национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром» о покупке Украиной в этом году российского газа пока нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола заявил глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет», - сказал глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 млрд кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.

Также арбитраж снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и некоррупционными.

По словам Коболева, цена будущих закупок газа у «Газпрома», согласно решению Стокгольмского арбитража, будет «привлекательной».