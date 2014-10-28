Украине для закупки газа на отопительный сезон нужно $2 млрд

Об этом сегодня заявил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе международной инвестиционной конференции SP Advisors «A Fresh look at Ukraine» в Киеве.

«Я уверен, что нам не нужно докупать газ, мы должны жить с тем газом, который у нас есть. Мы открыли все двери для поставок газа для промышленности, а для населения достаточно того газа, который мы добываем сами. Но все хотят подстраховаться. И в том числе наш «Нафтогаз» (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН), – сказал Шлапак. - Сейчас речь идет о закупке 7 млрд кубометров газа до конца отопительного сезона. Умножьте на порядка 400 долл. и вы получите около 2 млрд. Но сейчас идет речь о том, чтобы подстраховаться хотя бы одним миллиардом», - сказал министр финансов.

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При этом Шлапак отметил, что правительство ищет средства из разных источников, включая ЕБРР и другие финансовые организации. «Мы ведем переговоры везде, где можем. Многие готовы, но конкретики пока нет».

Ранее о возможности выделить Украине 1 млрд долл. заявляли президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако условия выделения средств не оговаривались.

Напомним, на последних газовых переговорах между Украиной и Россией при посредничестве Еврокомиссии определили «зимнюю» цену для Украины – 385 долларов за тысячу кубометров.

Вчера УНИАН также сообщал, что в Бундестаге заверили, что Европа поможет Украине заплатить за российский газ.