Германия в марте разрешит России построить газопровод в обход Украины – "Нафтогаз"

Уже в марте правительство Германии планирует предоставить окончательное разрешение для строительства "Северного потока-2".

Правительство Германии планирует в марте этого года предоставить окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в обход территории Украины, который пройдет по дну Балтийского моря и отнимет у украинской ГТС часть объемов транзита газа.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола сообщил глава правления национального госхолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По нашей информации, уже в марте правительство Германии планирует предоставить окончательное разрешение для строительства. Если это произойдет, то счет времени будет идти на месяцы. Нам срочно нужен голос иностранного партнера, а также мы должны лоббировать, чтобы украинский транзит остался", - сказал он.

Также Коболев отметил, что обходной газопровод будет заполнен на 100%, и те объемы газа, которые пройдут по нему, будут забраны с украинского направления.