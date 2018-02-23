В Житомире обменивались опытом реализации проектов по повышению энергоэффективности по модели ЭСКО

Кроме того, в Житомире вчера участники встречи посетили ряд объектов, связанных с внедрением энергоэффективных мероприятий и где комплексно осуществили термосанацию.

Вчера и позавчера в Житомире представители Польши, Норвегии и Украины обменивались опытом реализации проектов по повышению энергоэффективности по модели ЭСКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Житомир является одним из тех городов Украины, которые сегодня работают над внедрением политики энергоэффективности. Уже сделаны первые шаги для внедрения политики адаптации к климату. ЭСКО механизмы и государственно-частное партнерство - это те вещи, где Украина еще не наработала достаточной законодательной базы и практического опыта внедрения, в отличие от Польши и Норвегии. Было очень приятно, что именно этими механизмами они и готовы делиться с нами», - отметил на встрече директор департамента экономического развития Житомирского городского совета Николай Кострица.

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Кроме того, в Житомире вчера участники встречи посетили ряд объектов, связанных с внедрением энергоэффективных мероприятий и где комплексно осуществили термосанацию. Во время мероприятия его участники получили не только теоретические знания, но и практические навыки воплощения энергосберегающих проектов.

Напомним, деятельность ЭСКО направлена на внедрение энергосберегающих мероприятий с целью повышения эффективности процессов энергоснабжения и энергопотребления. Речь идет о производстве энергии и ее поставке, о отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха, про освещение, технологические процессы и тому подобное.

Энергосервисная компания (ЭСКО) – это физическое или юридическое лицо, которое предоставляет энергетические услуги или другие меры по улучшению энергоэффективности на объектах или в помещениях пользователя и при этом берет на себя определенную долю финансового риска. Понятие «ЭСКО» приведено в Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2006/32/ЕС от 5 апреля 2006 г. об энергетической эффективности и энергетических услугах.