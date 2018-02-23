«Нафтогаз» назвал количество "мертвых душ" среди потребителей

По оценкам госхолдинга, в Украине доля «мертвых душ» в структуре потребителей природного газа составляет 10%.

Доля бытовых потребителей природного газа, которых реально не существует и на которых облгаз-сбыты списывают объемы газа («мертвые души»), в целом по Украине составляет 10%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«По нашим оценкам, во всей стране объем «мертвых душ» составляет приблизительно 10%», - сказал он, добавив, что эти данные подтверждаются аудитом одной из региональных сбытовых компаний – «Кировоградгаза». По словам Коболева, «Нафтогаз» планирует завершить аудит этой компании и опубликовать его результаты.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году «Нафтогаз», как мажоритарный акционер, восстановил контроль над региональной газовой компанией «Кировоградгаз». После этого госхолдинг начал аудит деятельности компании. Этот аудит еще не завершен, но он уже выявил ряд правонарушений, среди которых наличие «мертвых душ» - несуществующих адресов и физлиц, на которых поставлялся газ. Соответствующие материалы «Нафтогаз» передал в правоохранительные органы. Такие же нарушения, по словам Коболева, могут быть и среди других сбытовых компаний.