На украинский рынок газа вышел швейцарский трейдер

15:10, 23 февраля 2018
Энергетика
338 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеУкраина впервые вошла в двадцатку наилучших газовых хабов Европы

Об этом сообщает enkorr.

Компания "Акспо Украина" зарегистрирована в Киеве 20 февраля. Учредителями выступают швейцарская Axpo Trading и люксембургский Axpo International.

Уставный капитал украинской дочерней компании составляет 28,9 млн гривен. Директором назначен Глеб Тімофіюк. Основная специализация - торговля природным газом.

Отмечается, что Axpo Trading - один из крупнейших поставщиков природного газа в Украину. Эта компания начала поставки в 2014 году. Первым покупателем ее ресурса был государственный НАК "Нафтогаз Украины", который купил около 33 миллионов кубометров ресурса.

Напомним, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право поставки природного газа для "Треілстоун Энерджи", принадлежит американской группе компаний TrailStone.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #газовый трейдер#газовый хаб