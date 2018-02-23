На украинский рынок газа вышел швейцарский трейдер

Международная энергокомпания Axpo Trading открыла свое представительство в Украине.

Международная энергокомпания Axpo Trading с главным офисом в Швейцарии открыла свое представительство в Украине.

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Об этом сообщает enkorr.

Компания "Акспо Украина" зарегистрирована в Киеве 20 февраля. Учредителями выступают швейцарская Axpo Trading и люксембургский Axpo International.

Уставный капитал украинской дочерней компании составляет 28,9 млн гривен. Директором назначен Глеб Тімофіюк. Основная специализация - торговля природным газом.

Отмечается, что Axpo Trading - один из крупнейших поставщиков природного газа в Украину. Эта компания начала поставки в 2014 году. Первым покупателем ее ресурса был государственный НАК "Нафтогаз Украины", который купил около 33 миллионов кубометров ресурса.

Напомним, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право поставки природного газа для "Треілстоун Энерджи", принадлежит американской группе компаний TrailStone.