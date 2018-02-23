Словацкая компания NAFTA заинтересовалась добычей газа на Юзовском участке

Представители компании NAFTA рассказали о готовности взять обязательства по бурению не менее 15 новых скважин на Юзовском участке.

Собственной газодобычей в Украине заинтересовались иностранные инвесторы. В частности, о своем масштабном выходе на рынок с намерением реализовывать крупныйпроект по добыче природного газа на Юзовском участке заявила словацкая нефтегазовая компания NAFTA.

Об этом рассказал Йозеф Левоча, начальник департамента разведки и добычи NAFTA, во время рабочей встречи с представителями Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

«Ваша страна имеет большой ресурсный потенциал для реализации нефтегазовых проектов, и мы уверены, что Украина в скором времени может стать энергетически самодостаточным государством. Наша компания является лидером в области разведки и добычи углеводородов в Словакии, мы используем современные технологии в своей работе и готовы поделиться успешным опытом для развития украинской газодобычи», - Йозеф Левоча.

Представители компании NAFTA рассказали о своих планах участия в проекте реализации соглашения о разделе продукции и готовности взять обязательства по бурению не менее 15 новых скважин на Юзовском участке и инвестировать до 200 млн долларов в разведку в первые пять лет.

Председатель правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины Даниил Майданик отметил, что в украинский газодобывающий сектор за последние годы не приходили репутационные инвесторы, готовые брать на себя большие обязательства и риски по разработке крупных газовых площадей.

«Интерес словацкой компании также является хорошим сигналом для других потенциальных инвесторов. Мы уверены, что стимулирующее налогообложения новой газодобычи, которое действует с этого года будет способствовать привлечению все больших иностранных игроков и современных технологий в отрасль, что значительно повлияет на рост производства», - сказал Даниил Майданик.

«Мы всегда приветствовали и поддерживали приход компетентных инвесторов в газодобывающий сегмент,обладающих финансовыми возможностями, опытом и желанием реализовывать новые проекты в Украине. Мы уверенны, что расширение круга иностранных игроковбудет способствовать развитию сектора, углублению конкуренции на рынке и главное – приблизит Украину к энергетической независимости», - подчеркнул Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.