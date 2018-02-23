Силовики не станут расследовать дело о передаче крупного месторождения компании из окружения Порошенко – эксперт

Госгеонедр вне конкурса и по явно заниженной цене предоставила право на использование в Полтавской области крупного месторождения нефти и газа компании «Аркона Газ-Энергия», принадлежащей окружению президента.

Правоохранительные органы проигнорируют и не станут расследовать дело против руководства Государственной службы геологии и недр, которая вне конкурса и по заниженной цене предоставила право на использование в Полтавской области крупного месторождения нефти и газа компании «Аркона Газ-Энергия», принадлежащей окружению президента Петра Порошенко.

Об этом УНИАН заявил эксперт в нефтегазовой сфере, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

«С этим должны разбираться компетентные органы. Но это будет не сейчас, а когда будет другой президент. Потому что сейчас никто этим заниматься не будет, учитывая конечного бенефициара (президента Порошенко – УНИАН)», - сказал он.

Косянчук считает, что цена, по которой «Аркона Газ-Энергия» купила спецразрешение на добычу нефти и газа на Свистунковско-Черноволуцком месторождении в Полтавской области, - гораздо ниже затрат, которые ранее понесла крупнейшая отечественная компания «Укрнафта», которая претендовала на вышеуказанное месторождении и уже провела там геологоразведку.

«Потраченные деньги на сейсмику, геологоразведку и все остальное не соответствуют тому, сколько за это заплатили новые владельцы в лице господина президента», - сказал он, добавив, что только на бурение одной скважины нужно потратить 5 млн долл.

«Что такое 3,8 миллиона гривен (цена, которую заплатила «Аркона Газ-Энергия» за получение спецразрешения – УНИАН)? Это совсем не та сумма, которую потратила полугосударственная компания на то, чтобы разведать эти недра и доказать залежи. Затраты на разведку и исследование этого месторождения совсем другие. Что тут говорить? Пробурить только одну скважину глубиной до 5 тысяч метров стоит более 5 миллионов долларов», - заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, судья Киевского апелляционного административного суда Евгений Чаку назначил на 28 февраля дебаты по иску "Укрнафты" к Государственной службе геологии и недр и компании "Аркона Газ-Энергия" с требованием отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Юристы «Укрнафты» также заявили, что в ноябре 2017 года Окружной административный суд Киева без всяких оснований отказался рассматривать иск «Укрнафты» по существу.

Кроме того, в "Укрнафте" заявили, что "Аркона Газ-Энергия" выплатила сбор за выдачу разрешения в размере 3,8 млн грн, в то время как его реальная стоимость составляет до 110 млн грн. В связи с нанесением государству многомиллионного ущерба "Укрнафта" ранее уже отправила материалы дела в СБУ и Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел против руководства Госгеонедр.

Недавно журналисты программы "Схемы" опубликовали сенсационное расследование, согласно которому, учредители компании "Аркона Газ-Энергия" связаны с окружением президента Петра Порошенко. Также расследование показало связь собственников частной компании с действующим членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким, который до назначения был юристом партии "БПП" и связан с командой президента Петра Порошенко.

По мнению юристов "Укрнафты", есть все основания говорить о наличии опосредованного административного влияния на судей во время рассмотрения дела в Окружном админсуде Киева.