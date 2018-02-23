ДТЭК Энерго отчиталась об убытках в 2017 году

17:46, 23 февраля 2018
Энергетика
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фото УНИАН

Капитальные затраты компании за отчетный период составили 8,4 млрд грн.

Как сообщала компания ранее, в 2017 году планировалось направить 8 млрд грн в развитие предприятий, что на 30% превысит показатель 2016 года. Компания фокусируется на проектах, которые направлены на увеличение добычи газовых марок угля и переводе энергоблоков ТЭС с антрацитов на эту марку угля. Главной задачей тепловой энергетики является сохранение высокой доли украинских углей в топливном балансе электростанций.

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