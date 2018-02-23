ДТЭК Энерго отчиталась об убытках в 2017 году

Капитальные затраты компании за отчетный период составили 8,4 млрд грн.

Согласно отчету ДТЭК Энерго за 2017 год, чистый убыток компании составил 2,9 млрд грн (убыток за 9 месяцев 2017 года – 0,9 млрд грн). На финансовые результаты компании продолжает оказывать влияние потеря активов на временно неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях. Общий убыток от списания и обесценения активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд гривен.

Капитальные затраты компании за отчетный период составили 8,4 млрд грн.

Как сообщала компания ранее, в 2017 году планировалось направить 8 млрд грн в развитие предприятий, что на 30% превысит показатель 2016 года. Компания фокусируется на проектах, которые направлены на увеличение добычи газовых марок угля и переводе энергоблоков ТЭС с антрацитов на эту марку угля. Главной задачей тепловой энергетики является сохранение высокой доли украинских углей в топливном балансе электростанций.