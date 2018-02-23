Кабмин хочет на следующей неделе утвердить набсовет нового оператора ГТС

По словам профильного вице-премьера Кистиона, новый оператор готов к работе.

Кабинет министров Украины планирует на следующей неделе утвердить состав наблюдательного совета нового оператора газотранспортной системы страны – "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), сообщил в ходе пресс-конференции профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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"ПАО "МГУ" готово к работе... Я думаю, что уже на следующей неделе будет выдан приказ, и будет создан наблюдательный совет "МГУ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

В январе этого года Кабмин отстранил менеджмент "Нафтогаза" от процесса поиска партнера для управления украинской ГТС, включив в ответственную рабочую группу только председателя наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд.