Прибыльность «Укргазвыдобування» 250%: вице-премьер рассказал о марже крупнейшей государственной газовой компании

При этом «Укргазвыдобування», по словам вице-премьера, инвестировала в добычу газа только 9 млрд из запланированных 30 млрд грн.

Оптовая цена на газ, который государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» продает «Нафтогазу Украину», имеет прибыльность 250%.

Об этом во время круглого стола в парламенте заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«Оптовая цена, по которой продает газ «Укргазвыдобування», имеет прибыльность более 250%. Инвестиционная программа на 2017 год в рамках проекта финансового плана составляла 30 млрд грн, а реальное ее выполнение – только 9 млрд грн», - уточнил вице-премьер.

Также Кистион заявил, что на сегодня госкомпания имеет около 100 лицензий на добычу газа, которые она не использует и которые «лежат мертвым грузом».

Присутствующий на круглом столе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ничего не сказал о прибыльности «Укргазвыдобування», но опроверг информацию Кистиона о неиспользуемых лицензиях «Укргазвыдобування», добавив, что из-за административных барьеров компания не может начать работу только на некоторых лицензионных участках на Полтавщине.

Читайте также"Укргазвыдобування" увеличило добычу газа почти до 14 миллиардов кубов««Укргазвыдобування» в прошлом году показала рекордную добычу газа… Тот факт, что менеджмент «Укргазвыдобування» и «Нафтогаза», выбирая оптимальные решения, смог достичь роста добычи за 9 миллиардов гривень, а не за 30, на мой взгляд, - это очень позитивный результат», - прокомментировал Коболев заявление Кистиона относительно выполнения госкомпанией инвестпрограммы за 2017 год.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м.

Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров, которая и действует и сейчас.

МВФ требует повысить цены на газ для населения, угрожая в противном случае приостановить сотрудничество с Украиной.

В январе-сентябре «Укргазвыдобування» увеличило чистую прибыль в 2,8 раза – до 24 млрд грн

Согласно сообщению в системе электронных закупок Prozorro, филиалы крупнейшей в Украине газодобывающей компании "Укргазвыдобування" стали активно покупать люксовые автомобили. Только в январе-феврале они закупили внедорожники Toyota Land Cruiser Prado на общую сумму более 9,4 миллиона гривень.

Сразу после победы Революции достоинства Кабинет министров не раз объявлял аукцион по продаже люксовых автомобилей. А осенью 2016 года правительство приняло постановление, запрещающее чиновникам летать чартерами, закупать новые автомобили и устанавливало ограничения на использование служебного транспорта.