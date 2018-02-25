Украина из-за холодов увеличила отбор газа из хранилищ до максимальных уровней

В подземных хранилищах остается 10,4 млрд куб. м газа.

Украина из-за снижения температуры воздуха с 24 на 25 февраля увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за весь отопительный период 2017-2018 годов – 101 млн куб. м в сутки.

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Об этом УНИАН сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

«Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7%... Потребность покрывается за счет отбора газа из газохранилищ в режиме 101 млн куб. м (наибольший объем суточного отбора в нынешнем отопительном сезоне)», - сказал он.

Белявский добавил, что газ также импортируется из Европы (в режиме 16 млн куб. м в сутки) и добывается украинскими компаниями (57 млн куб. м в сутки).

«По состоянию на сегодняшнее утро суточное потребление газа увеличилось в Украине до 170 млн куб. м. В хранилищах остается 10,4 млрд куб. м газа», - отметил советник министра.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона. К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) Украина накопила в подземных хранилищах рекордные 16,8 млрд кубометров газа.