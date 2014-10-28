Украина готова оплатить России $1,4 млрд газового долга, но ждет результатов переговоров

Украина готова расплатиться с Россией за потребленный газ и выплатить российской стороне 1,4 млрд долл. платежей, заявил журналистам в ходе международной инвестиционной конференции SP Advisors «A Fresh look at Ukraine» министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Россияне хотели погасить до конца октября 1,4 млрд. По большому счету, для нас нет проблемы заплатить россиянам. Это вопрос 2-3 дней, исключительно технически. Но это вопрос договоренностей», - сказал Шлапак.

В то же время Шлапак выразил неуверенность в том, что договоренности по газу будут достигнуты. «Те условия, которые выставляют россияне, не отвечают сегодняшним реалиям», - сказал Шлапак.

Ранее министр отмечал, что Украине могла бы и не закупать дополнительный газ и прожить на том газе, который есть и который может быть обеспечен собственной добычей.

Читайте такжеВ Бундестаге заверили, что Европа поможет Украине заплатить за российский газКак сообщил УНИАН, 29 октября пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина – Россия - ЕС относительно урегулирования вопроса поставок газа, определения его цены и условий поставки.

Россия прекратила поставки газа в Украину в июне текущего года, мотивируя свое решение отсутствием платежей за уже потребленное топливо и ростом долга за газ. Украина, в свою очередь, обвинила российскую сторону в установлении не рыночной, а «политической» цены на газ, и обратилась в арбитражный суд Стокгольма с просьбой установить рыночную цену на топливо, а также определить условия его поставки и оплаты.

21 октября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры в формате Украина – Россия – Европейский Союз, которые завершились договоренностью встретиться еще раз 29 октября и подписать промежуточное соглашение на срок до 31 марта 2015 года о поставках газа, его цене и условиях оплаты, включая оплату долга.

Украина также согласилась оплатить существующий долг в 3,1 млрд долл. за предыдущие поставки газа на основе цены газа в 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров. Первый транш в размере 1,45 млрд долл. Украина направит до конца октября, второй – в 1,65 млрд долл. – до конца года.