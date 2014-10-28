Украина хочет покупать сжиженный газ у США

Украина рассчитывает усилить свою энергетическую безопасность за счет поставки сжиженного газа из США.

Об этом шла речь во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с сенатором США, сопредседателем от меньшинства сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джеймсом Ихофом, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«Особое внимание во время беседы было уделено вопросу укрепления энергетической безопасности Украины, в частности, за счет поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов», - говорится в сообщении.

Также во время встречи стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы расширения помощи Украине со стороны США.

Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована в скорейшем строительстве терминала сжиженного газа, чтобы не зависеть от шантажа «Газпрома».

Реализацию проектов по поставкам сжиженного природного газа (LNG) в Украину усложняет неопределенность Турции относительно разрешения на транспортировку этого газа на украинские терминалы через пролив Босфор.

Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.