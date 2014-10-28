Украина хочет покупать сжиженный газ у США
Украина заинтересована в скорейшем строительстве терминала сжиженного газа, чтобы не зависеть от шантажа «Газпрома»
Украина рассчитывает усилить свою энергетическую безопасность за счет поставки сжиженного газа из США.
Об этом шла речь во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с сенатором США, сопредседателем от меньшинства сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джеймсом Ихофом, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.
«Особое внимание во время беседы было уделено вопросу укрепления энергетической безопасности Украины, в частности, за счет поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов», - говорится в сообщении.
Также во время встречи стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы расширения помощи Украине со стороны США.
Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована в скорейшем строительстве терминала сжиженного газа, чтобы не зависеть от шантажа «Газпрома».
Реализацию проектов по поставкам сжиженного природного газа (LNG) в Украину усложняет неопределенность Турции относительно разрешения на транспортировку этого газа на украинские терминалы через пролив Босфор.
Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.