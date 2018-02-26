В украинских хранилищах осталось 10,4 миллиарда кубов газа

Украина из-за снижения температуры воздуха с 24 на 25 февраля увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за весь отопительный период 2017-2018 годов.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 17 по 24 февраля сократились на 5,8%, или на 645 миллионов кубометров, до 10,425 миллиарда кубометров с 11,070 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

Как сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, Украина из-за снижения температуры воздуха с 24 на 25 февраля увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за весь отопительный период 2017-2018 годов – 101 миллион кубометров в сутки.

Как сообщал УНИАН, по оценкам главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украина выйдет из отопительного сезона 2017/2018 годов ориентировочно с запасами газа в отечественных подземных хранилищах газа (ПХГ) в объеме 8-9 миллиардов кубометров.

Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубометров газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.