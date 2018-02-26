RAB-тарифы являются компетенцией НКРЭКУ - вице-премьер Кистион

Определение методологии RAB-регулирования является компетенцией Национальной комиссией регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг, и правительство не может давать этому оценку. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион после круглого стола «Сотрудничество в треугольнике парламент—правительство—НАК «Нафтогаз», 23 февраля в Киеве.

«Когда соответствующий орган принимает то или иное решение – он несет и политическую, и юридическую ответственность. И, очевидно, у него есть аргументы», – отметил Кистион.

Вице-премьер отказался комментировать требование премьер-министра Владимир Гройсмана к НКРЭКУ об изменении методологии RAB-регулирования.

«Четко выписано законом, что это полномочия независимого регулятора. Точка», – резюмировал Кистион.

Как известно, RAB-регулирование – система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электросетей, тогда как на сегодня тарифы для компаний электроэнергетического сектора рассчитываются по принципу "затраты плюс". Как сообщалось, ряд облэнерго заявили о подготовке к переходу на RAB-регулирование с 1 апреля. В частности, "Черниговоблэнерго", "Львивоблэнерго", "Прикарпаттяоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" сообщили о том, что уже провели необходимые для перехода общественные слушания 29 января – 1 февраля. "Винницаоблэнерго" также заявила, что по состоянию на 1 февраля уже провела открытое обсуждение проектов тарифов на распределение и поставку электроэнергии с применением RAB-регулирования.

НЭК "Укрэнерго" будет инициировать переход на стимулирующее тарифообразование с 2019 года.

Напомним, в "Правительственном курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление вступило в силу с 10 января.