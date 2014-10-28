Украине нужен не сжиженный газ, а модернизация собственной добычи - американский эксперт

Украина, импортирующая более 50% природного газа, может обрести энергонезависимость при использовании современных западных технологий в разработке собственных нефтегазовых месторождений.

Такое мнение высказал на инвестиционной конференции SP Advisors A Fresh Look at Ukraine в Киеве мажоритарный акционер компании Cub Energy (относит себя к числу пяти крупнейших нефтегазовых операторов Украины) Роберт Бенш.

«В этой стране чрезвычайно большие потенциалы для разработки месторождений газа и нефти», - сказал он.

По словам Бенша, Украина нуждается в значительной модернизации технологий собственной добычи углеводородов, которые на сегодняшний день опираются на устаревшие методы времен СССР.

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что Украине не стоит рассчитывать на поставки сжиженного газа из США.

«Причина всех проблем в Украине – это на 60% зависимость от энергоресурсов России. Можно много говорить о сжиженном газе, альтернативных источниках энергии, но это интенсивные процессы, которые требуют огромных ресурсов. Сжиженный газ - это очень большой логистический проект, который не является реалистичным для Украины», - отметил Роберт Бенш.

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Справка УНИАН. Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров. При этом потребление газа в 2013 году составило 50,358 млрд кубометров.

По данным госкомпании «Надра Украины», Украина имеет более 35 трлн кубометров запасов природного газа на нетрадиционных месторождениях, однако для их освоения необходимо увеличивать инвестиции в геологоразведочные работы.