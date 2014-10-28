Украинцы за месяц взяли лишь 66 кредитов на покупку негазовых котлов

Об этом сообщил глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в социальной сети Facebook.

«Первый миллион «теплых кредитов» от «Ощадбанка» пошел в люди. И это хорошая новость. Сейчас по правительственной программе кредитования твердотопливных и электрических котлов выдано 1,154 млн гривень. Это 66 кредитов», - написал Пышный.

Читайте такжеУвеличены объемы потребления электроэнергии для отопления по сниженному тарифу

По словам банкира, средняя сумма одного кредита – 17,5 тыс. гривень, и лидерство по объему выданных кредитов приходится на Сумскую и Львовскую области, выдавшие 18 кредитов на 281 тыс. грн и 9 на 239 тыс. грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в начале октября начал кредитование украинцев на приобретение котлов в рамках правительственной программы энергосбережения, что позволит около 34 тыс. домохозяйств перейти на альтернативные виды отопления.

Напомним, Кабинет министров Украины направил 50 млн грн на реализацию программы возмещения части тела кредитов, которые будут выданы домохозяйствам Украины на покупку новых – электрических и твердотопливных котлов взамен газовых.

Под программу компенсации кредитов попадут порядка 33 800 домохозяйств из расчета средней стоимости котла 7190-7600 грн.

На первом этапе кредитование покупки новых котлов будет осуществляться через государственный «Ощадбанк», однако позднее к программе могут быть привлечены и коммерческие банки.