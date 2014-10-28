Транзит российского газа через Украину в сентябре сократился вдвое

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в сентябре 2014 года сократился по сравнению с сентябрем 2013 года вдвое - до 3,909 млрд куб. м, говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в январе-сентябре 2014 года транзит природного газа сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 19,7% - до 50,229 млрд куб. м.

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Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Однако российская компания никогда не выполняла данное условие.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Уркины» обратился в Стокгольмский арбитраждля пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.