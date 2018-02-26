Отбор газа из хранилищ из-за похолодания второй день находится на максимальном уровне

В Минэнергоугля отметили, что ситуация не является критической, наоборот, у страны есть необходимые объемы ресурса и техническая возможность его отбора.

Украина, из-за снижения температуры воздуха, второй день подряд, 26 февраля, продолжает удерживать отбор газа из подземных хранилищ на максимальном уровне за весь отопительный период 2017-2018 годов – 101,6 млн куб. м в сутки.

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Об этом УНИАН сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

Также он сообщил, что потребление топлива в Украине за сутки выросло до 178,6 млн куб. м газа с 170 млн куб. м газа по состоянию на 25 февраля.

Белявский подчеркнул, что ситуация не является критической, а, наоборот, у страны есть ресурс и техническая возможность его отбора.

«Несмотря на большие морозы - технологическое оборудование исправное и выполняет возложенные на него задачи», - отметил советник министра.

Он также сообщил, что по состоянию на 26 февраля импорт газа из Европы составляет 15,9 млн куб. м в сутки, добыча отечественными предприятиями – 57,2 млн куб м газа в стуки.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за снижения температуры воздуха с 24 на 25 февраля увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за весь отопительный период 2017-2018 годов – 101 млн куб. м в сутки.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа по состоянию на 24 февраля составляли 10,425 млрд куб. м

По оценкам главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, Украина выйдет из отопительного сезона 2017/2018 годов ориентировочно с запасами газа в отечественных подземных хранилищах газа (ПХГ) в объеме 8-9 млрд куб. м.

Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.