RAB-тарифы по-украински: как превратить электроэнергию в роскошь

В середине января этого года в Украине вступила в силу нормативно-правовая база для перевода энергопоставляющих компаний (облэнерго) на стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование). Основанием для этого стало то, что данная методика положительно себя зарекомендовала во многих европейских странах как прогрессивная альтернатива устаревшей «затраты+», которая действовала в Европе ранее и работает сейчас в Украине.

Дискуссии о необходимости внедрения RAB-тарифа в нашей стране начались давно и не на ровном месте. Все дело в том, что действующая в Украине около двадцати лет система тарифообразования не стимулирует облэнерго к сокращению расходов и проведению модернизации, а, наоборот, приводит к раздуванию расходов, так как норма доходности энергокомпаний утверждается на уровне нескольких процентов от общих затрат предприятия. «Сейчас компании не заинтересованы в снижении эксплуатационных затрат, потому что это их доход, это их выручка», - отмечает эксперт в сфере энергетики Андрей Перевертаев.

Парадокс - тарифы растут ежегодно, но у энергопоставляющих компаний постоянно не хватает средств на проведение модернизации, не говоря уже о реализации масштабных инвестиционных проектов. К примеру, одно из крупнейших отечественных облэнерго – «Киевоблэнерго» с выручкой 6,6 миллиардов грн, в 2016 году получило лишь 60 миллионов чистой прибыли. У других энергопоставляющих компаниях ситуация не лучше, а многие из них периодически декларируют одни лишь убытки.

Естественно, в таких реалиях говорить о возможности предприятий реинвестировать прибыль в модернизацию, или привлекать кредитные средства, не приходится.

Более того, десятилетия «застоя» привели к тому, что отечественная энергоинфраструктура зашла в предсказуемый тупик: по разным оценкам, ее износ на сегодня составляет от 50 до 70%.

Что такое RAB-регулирование

Столкнувшись с данной проблемой еще в 90-х, сначала Британия, а затем и другие страны Европы, отказались от системы «затраты+» и перешли к RAB-регулированию, которое призвано стимулировать компании к модернизации инфраструктуры и повышению эффективность расходов.

По данным Ассоциации операторов распределительных электрических сетей Украины, благодаря введению RAB-тарифа, к примеру, в Румынии уровень износа инфраструктуры электросетей с 2004 по 2011 года сократился с 75% до 48%, а уровень потерь электроэнергии при распределении уменьшился почти вдвое. В Великобритании после введения RAB-регулирования тариф на распределение за первые шесть лет снизился более чем на 20 %, а за 15 лет – более, чем вдвое.

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Как работает система? Для облэнерго на долгосрочный период (3, 5 или 8 лет) устанавливается определенный уровень доходности (процент от стоимости энергоактивов предприятия). Таким образом, получив гарантированный уровень прибыли, на определенный период компания будет заинтересована в снижении своих эксплуатационных расходов, а также получит возможность привлекать финансирование под инвестиционные проекты, используя, в том числе, кредитные средства.

При этом, норма доходности как на старые активы, которые были созданы до введения новой методики, так и на новые, может устанавливаться разная. По данным Ассоциации, во многих странах Европы действует единая ставка доходности на старые и новые активы. Исключение составляют Германия, Швейцария и Хорватия, где ставки доходности различаются незначительно. В Германии, например, на старые активы – 7%, а на новые – 9%.

Стоит отметить, что идея внедрения, стимулирующего тарифообразования в нашей стране не новая. Например, в 2013 году, действующий на то время состав энергорегулятора, предлагал установить ставку доходности на старые активы в размере 0%-2%, а на новые около 14,79%, однако реформа была отложена.

В итоге, после нескольких лет дискуссий, НКРЭКУ во главе с Дмитрием Вовком утвердил одинаковые ставки доходности на старые переоцененные активы и на новы на уровне 12,5%, что соответствовало учетной ставке Национального банка по состоянию на май 2017 года. И здесь начинается самое интересное…

Схема на 30 миллиардов

Несмотря на то, что внедрение RAB-регулирования является необходимым условием сохранения и модернизации отечественной энергоинфраструктуры, а также обязательством Украины перед иностранными партнерами, данная инициатива регулятора столкнулась с критикой не только экспертного сообщества, но и премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

«Так называемый RAB-тариф, который ввела НКРЭКУ, не поддерживается и не может быть поддержан украинским правительством. Мы считаем, что тариф является необъективным, несправедливым и не отвечает условиям прозрачности, что может привести к излишним расходам украинских граждан на электроэнергию», - заявил летом прошлого года Гройсман.

«Наша позиция состоит в том, чтобы НКРЭКУ предоставила все расчеты, нужно провести обсуждение с экспертной средой по конкретным пунктам и доказать им, что схема, которую они внедряют, работать не может», - добавил премьер.

Стоит отметить, что для премьера не является новостью постоянный рост цен на электроэнергию в нашей стране, вне зависимости от того, внедрено RAB-регулирование или нет. Однако Гройсман акцентирует внимание именно на необъективности и несправедливости стимулирующего тарифа от Национального энергорегулятора.

По его словам, норма доходности предприятия, согласно новой системе тарифообразования, насчитывается, исходя из переоцененной стоимости «старых» активов, которая в разы больше их приватизационной стоимости. По мнению премьера, это является несправедливым, так как может привести к неоправданному росту тарифов. «Нужно принимать объективные решения, которые должны быть прогрессивными, а не сомнительными. Потому что всю идею внедрения таких подходов (RAB-регулирования) они (НКРЭКУ, - УНИАН) просто могут запятнать. На старые активы, которые переоценены втридорога, насчитываются проценты. Это что такое?», - возмущался в августе Гройсман.

С премьером согласен и эксперт в сфере энергетики Андрей Герус, который утверждает: RAB-тариф в том виде, который предлагает регулятор, позволит распределительным компаниям дополнительно получить 30 миллиардов гривен. «Если какой-то собственник купил облэнерго за 500 миллионов, теперь эти активы они переоценили в пять миллиардов и, согласно новым правилам, 12,5% будут начисляться на не на 500 миллионов, которые реально были когда-то вложены в покупку, а на 5 миллиардов, которые получены просто переоценкой. И это включается в тариф, и на эту величину увеличивается тариф облэнерго», - объясняет эксперт.

По его словам, после приватизации энергопоставляющих компаний их новые собственники собственные средства в развитие компаний, в основном, не вкладывали. Если что-то и модернизировалось, то за счет инвестиционной составляющей в тарифе, то есть за средства потребителей. Логично, что эти активы украинцы уже оплатили через тариф. Поэтому вопрос, почему переоценка активов ведет к обязательному и значительному росту их стоимости, остается открытым.

Вечером деньги, а «стулья» - потом

Пока экспертные споры о правильности применения методики переоценки активов и необходимого размера ставок доходности не утихают, ключевым вопросом для потребителей остается размер возможного роста конечного тарифа.

По словам Геруса, новая методика тарифообразования приведет к росту тарифа облэнерго приблизительно в три раза, а конечный тариф для потребителей вырастет на 30-35%, в зависимости от региона. И, действительно, некоторые облэнерго не скрывают, что цена на электроэнергию для потребителей может вырасти на 30-35%, и уже опубликовали свои тарифные «хотелки». Другими словами, часть облэнерго четко взяли курс на переход к новой системе тарифообразования уже в течение этого года.

При этом, например, в крупнейшем энергетическом холдинге ДТЭК комментировать УНИАН тему RAB-регулирования, возможные сроки и размеры изменения тарифов на электроэнергию, отказались.

Читайте такжеRAB не влияет на стоимость самой электроэнергии - глава комитета ВРСтоит отметить, что, для начала, энергопоставляющие компаний должны соответствовать определенным критериям для перехода на RAB-тариф, а именно: провести переоценку своих энергоактивов, погасить или реструктуризировать задолженность за электроэнергию перед госпредприятием «Энергорынок». После чего решение по переводу компании на стимулирующий тариф будет принимать НКРЭКУ.

Можно предположить, что, в связи с приближением выборов, власть попытается не сильно повышать тарифы для населения. Основной груз в очередной раз ляжет на плечи промышленности, которая, по мнению экспертов, и так уже платит почти европейские цены за электроэнергию.

«Мы пока не видим, что будет с тарифами для населения, пока для промышленности тариф растет. До выборов (президентские и парламентские выборы в Украине должны пройти в 2019 году), безусловно, будет желание не повышать тарифы для населения. Конечно, если мы повышаем только для промышленности, соответственно, увеличивается перекрестное субсидирование. Все перекладывается на плечи промышленности, которая и так уже в плотную подошла к европейским ценам, а некоторые страны мы уже может и опережаем», - отмечает эксперт в энергетике Андрей Перевертаев.

Да и НКРЭКУ не скрывает: тариф точно будет расти. На прямой вопрос УНИАН о его изменении, регулятор сообщил: «стимулирующие тарифообразование является современным способом регулирования, который повысит качество услуг электроснабжения для украинцев, и при этом уровень тарифов на электрическую энергию для потребителей не будет выше, чем в соседних европейских странах».

Если в том, что тарифы значительно вырастут, эксперты не сомневаются, то относительно повышения качества услуг электроснабжения есть сомнения.

Во-первых, отечественные облэнерго впервые за всю историю получают весомую инвестиционную составляющую в своих тарифах, однако в стране может просто не найтись предприятий, готовых реализовывать крупные инвестиционное проекты в больших количества и в ограниченные сроки.

«Классическая проблема некоторых европейских стран, которые переходили на эту методику, в том, что банальная инвестиционная программа не может быть реализована из-за отсутствия компании, готовой реализовывать такое большое количество проектов», - отмечает Перевертаев.

Во-вторых, по мнению эксперта, ставка в 12,5% на новые активы никак не будет стимулировать энергопоставляющие компании привлекать средства для реализации инвестпроектов.

«Ставка достаточно низкая. Под 12,5% облэнерго средства может и не найти, потому что у нас кредитный рынок очень слабый, а это - длинные деньги, которые облэнерго должен привлекать. На первый взгляд, это выглядит нереальным. Может, какие-то иностранные источники, но их тоже очень сложно привлечь под такую ставку. А если не будет денег, то сам механизм просто не заработает», - отметил он.

По словам эксперта, смысл стимулирующего тарифообразование заключается в постепенном снижении эксплуатационных затрат энергопоставляющих компаний за счет увеличении инвестиционных расходов. Таким образом, если тариф энергопоставляющих компаний и вырастает на первом этапе, постепенно он должен снижаться за счет проведения модернизации инфраструктуры и сокращения расходов.

В противном случае, потребитель получает рост тарифов на электроэнергию без улучшения качества предоставляемой услуги. Контроль же за реализацией механизма RAB-тарифа полностью находится в руках регулятора, который может менять ставки доходности по истечению регуляторного периода, утверждать тариф для облэнерго, а также имеет возможность наказывать компании штрафами за не достижение целевых показателей. В европейских странах, где функционирует независимый и компетентный регулятор, это работает. А Украине важно, чтобы независимый и компетентный регулятор появился, наконец, и у нас.

Игорь Орел