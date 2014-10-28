Украина за 9 месяцев сократила импорт газа на 18%

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, в сентябре 2014 года импорт природного газа сократился по сравнению с сентябрем 2013 года в 4,5 раза - до 0,986 млрд куб. м.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украине для закупки газа на отопительный сезон нужно $2 млрд.

Справка УНИАН. Украина, после прекращения «Газпромом» продажи «Нафтогазу» российского газа, имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

Венгрия остановила транспортировку газа в Украину с 25 сентября после переговоров с российским газовым монополистом «Газпромом».

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая 2014 года.

Кроме этого, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскание с Украины долга за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.