Еврокомиссия обещает удвоить усилия для успеха завтрашних газовых переговоров

Европейская комиссии удваивает свои усилия, чтобы газовые переговоры по урегулированию спорных вопросов между Киевом и Москвой, которые запланированы на 29 октября в Брюсселе в формате Украина-Россия-ЕС, завершились успешно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе на брифинге заявила представитель ЕК Пия Аренкильде Хансен.

„В Европейской комиссии мы будем делать все, что можем, чтобы упростить достижение договоренностей. Я уверена, что усилия будут удвоены, чтобы найти решение. Надеемся, что наш вице-президент Эттингер сможет объявить об успешном результате этих переговоров”, - сказала она.

По словам представителя ЕК, переговоры начнутся во второй половине дня, но сколько времени они будут длиться – не известно.

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Напомним, 21 октября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры в формате Украина – Россия – Европейский Союз, которые завершились договоренностью встретиться еще раз 29 октября и подписать промежуточное соглашение на срок до 31 марта 2015 года о поставках газа, его цене и условиях оплаты, включая оплату долга.

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